Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2» стартовал со $ 100 млн — ниже первой части

По итогам первых выходных сборы хоррора «Пять ночей с Фредди 2» достигли $ 63 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав успешный мультфильм «Зверополис 2».

В американском прокате хоррор собрал меньше, чем первая часть, которая стартовала c $ 80 млн. Мировые сборы ленты достигли $ 109 млн, что также уступает оригиналу (около $ 130 млн). Несмотря на это, «Пять ночей с Фредди 2» успешно дебютировал в прокате — бюджет картины составил скромные $ 36 млн. Учитывая, что зрители высоко оценили продолжение, фильм имеет все шансы принести прибыль.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжает события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты разворачивается спустя год после финала первой части. Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»).