Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли $ 900 млн — миллиард близок

Сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли $ 900 млн — миллиард близок
Комментарии

По итогам вторых выходных сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли $ 220 млн в США. Лента занимает второе место среди лидеров проката, уступая лишь хоррору «Пять ночей с Фредди 2».

В мировом прокате анимационная картина собрала $ 915 млн — это большой успех. Судя по сборам за второй уикенд, касса в $ 1 млрд уже не за горами. «Зверополис 2» уже занял четвёртое место среди самых кассовых фильмов 2025 года, обогнав «Мир Юрского периода: Возрождение» и «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».

«Зверополис 2» вышел в мировом прокате 26 ноября. Сюжет ленты вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Каким получился «Зверополис 2»:
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android