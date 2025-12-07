Сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли $ 900 млн — миллиард близок

По итогам вторых выходных сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли $ 220 млн в США. Лента занимает второе место среди лидеров проката, уступая лишь хоррору «Пять ночей с Фредди 2».

В мировом прокате анимационная картина собрала $ 915 млн — это большой успех. Судя по сборам за второй уикенд, касса в $ 1 млрд уже не за горами. «Зверополис 2» уже занял четвёртое место среди самых кассовых фильмов 2025 года, обогнав «Мир Юрского периода: Возрождение» и «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».

«Зверополис 2» вышел в мировом прокате 26 ноября. Сюжет ленты вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.