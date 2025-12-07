Runa Team — чемпионы Открытых киберспортивных игр 2025 по Dota 2

На «VK Play Арене» в Москве Runa Team оформила уверенное чемпионство по дисциплине Dota 2, обыграв в гранд-финале Knights со счётом 2:0. Альберт Alberkaaa Черноиванов вместе с командой не оставил сопернику ни шанса.

За золото коллектив увёз 1 млн рублей призовых. Knights за второе место заработали 550 тыс. рублей, а ChristoFire заняла третью строчку и получила 300 тыс. рублей.

Runa Team на протяжении всего чемпионата — команда уверенно прошла плей-офф и в финале уверенно забрала титул первенства «Открытых киберспортивных игр 2025».

Финал Открытых киберспортивных игр 2025 по Dota 2 проходил 6–7 декабря на столичной «VK Play Арене».