FaZe Clan пробилась в плей-офф StarLadder Budapest Major 2025, обыграв Passion UA в CS 2
FaZe Clan уверенно оформила выход в плей-офф, взяв верх над Passion UA в матче пятого раунда третьего группового этапа StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. Финн karrigan Андерсен и его команда закрыли серию 2:0 — 13-11 на картах Overpass и 13-11 на Mirage.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
07 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
FaZe Clan
Окончен
2 : 0
Passion UA
Победа гарантировала FaZe место в решающей стадии турнира, тогда как Passion UA завершила выступление на мэйджоре, заняв 9–11-е место и заработав $ 20 тыс. Завершит групповой этап встреча между G2 Esports и Team Falcons.
StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря — участники борются за титул и призовой фонд в $ 1,25 млн.
