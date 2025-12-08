Скидки
Последний билет в Будапешт: Team Falcons пробилась в плей-офф Major Budapest 2025 по CS 2

Последний билет в Будапешт: Team Falcons пробилась в плей-офф Major Budapest 2025 по CS 2
Team Falcons оформила ключевую победу над G2 Esports в решающем матче третьего группового этапа StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. Коллектив уверенно выдержал трёхкарточное противостояние — 2:1: G2 стартовала с успеха на Ancient (13-9), но Falcons ответила мощным камбэком на Inferno (13:4), а затем дожала соперника на Dust ll — 13-10.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
07 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
G2 Esports
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Для состава Альваро SunPayus Гарсия это поражение стало последним на турнире: G2 завершила выступление на 9–11 месте и получила $ 20 тыс. Falcons же забрала финальную путёвку в плей-офф, который стартует 11 декабря.

Мэйджор в Будапеште проходит с 24 ноября по 14 декабря. Команды продолжают борьбу за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.

B8 обыграла Team Falcons
B8 обыграла Team Falcons на StarLadder Budapest Major — 2025
