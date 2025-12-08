Последний билет в Будапешт: Team Falcons пробилась в плей-офф Major Budapest 2025 по CS 2
Поделиться
Team Falcons оформила ключевую победу над G2 Esports в решающем матче третьего группового этапа StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. Коллектив уверенно выдержал трёхкарточное противостояние — 2:1: G2 стартовала с успеха на Ancient (13-9), но Falcons ответила мощным камбэком на Inferno (13:4), а затем дожала соперника на Dust ll — 13-10.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
07 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
G2 Esports
Окончен
1 : 2
Team Falcons
Для состава Альваро SunPayus Гарсия это поражение стало последним на турнире: G2 завершила выступление на 9–11 месте и получила $ 20 тыс. Falcons же забрала финальную путёвку в плей-офф, который стартует 11 декабря.
Мэйджор в Будапеште проходит с 24 ноября по 14 декабря. Команды продолжают борьбу за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.
B8 обыграла Team Falcons
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
01:15
- 7 декабря 2025
-
23:41
-
21:57
-
21:46
-
19:13
-
19:03
-
18:41
-
18:01
-
17:32
-
17:01
-
16:45
-
16:36
-
16:27
-
16:27
-
15:59
-
15:28
-
14:55
-
14:28
-
13:52
-
13:26
-
12:51
-
12:19
-
10:45
-
01:30
- 6 декабря 2025
-
23:56
-
23:24
-
22:30
-
21:25
-
20:13
-
19:37
-
18:57
-
18:34
-
18:18
-
18:15
-
18:01