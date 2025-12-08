Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Волчок» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Волчок» возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии

По данным Kinobusiness, фильм «Волчок» стал лидером кинопроката России за уикенд. За минувшие выходные фильм собрал 155 млн рублей.

На втором месте среди официальных релизов «Иллюзия обмана 3» со сборами за уикенд в 140,8 млн рублей. За ней идёт картина «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», которая собрала 104,5 млн рублей. Если рассматривать неофициальный прокат, то вторую строчку забрал «Зверополис 2» (154 млн рублей), а пятую — «Пять ночей с Фредди 2» (45 млн рублей).

Действие фильма происходит в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает от наёмных убийц, подосланных дядей с целью завладеть его наследством.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android