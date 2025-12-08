Появился официальный логотип фильма «Супергёрл»

Warner Bros. опубликовала короткий тизер фильма «Супергёрл», в котором засветили и официальное лого картины, на котором красуется знак героини.

Официальный логотип «Супергёрл»

Фото: Warner Bros.

Съёмки фильма «Супергёрл» завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. Актриса уже появилась в образе Супергёрл в «Супермене» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Премьера картины состоится 26 июня 2026 года.