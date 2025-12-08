Дональд Трамп лично будет следить за сделкой Netflix и Warner Bros.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что примет участие в принятии решения о том, следует ли Netflix покупать Warner Bros. По словам политика, вряд ли он сможет остаться безучастным к такому важному событию индустрии.

Своё отношение к этому поглощению Трамп пока не раскрыл.

У Netflix очень большая доля рынка, и, когда у них появится Warner Bros., эта доля значительно вырастет. Не знаю, сможет ли какой-нибудь экономист это определить, я тоже буду участвовать в принятии решения.

Стриминговый гигант заплатит $ 82,7 млрд, сделку планируют закрыть до конца сентября 2026 года. Соглашение ещё должны будут проверить американские антимонопольные органы.