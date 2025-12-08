Скидки
Третий сезон сериала Fallout начнут снимать летом 2026 года

Шоураннер сериала Fallout Джонатан Нолан рассказал, что съёмки третьего сезона шоу стартуют летом 2026 года. Точную дату Нолан назвать пока не смог, но он уверен, что окно производства будет именно таким.

