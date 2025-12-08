Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хроники Нарнии» Греты Гервиг станут «событием, которое изменит мир»

«Хроники Нарнии» Греты Гервиг станут «событием, которое изменит мир»
Комментарии

Генеральный директор IMAX Рич Гелфонд заявил, что фильм «Хроники Нарнии» Греты Гервиг станет «культурным событием, которое изменит мир».

У ленты пока нет официального актёрского состава: известно лишь, что роль мудрого льва Аслана досталась Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит Эмма Маки («Половое воспитание»). Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж.

Премьера первой части «Хроник Нарнии» Гервиг состоится 26 ноября 2026 года. В дальнейшем Гретта Гервиг также снимет второй фильм, после чего франшизой может заняться другой режиссёр.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android