Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гильермо дель Торо порассуждал о важности просмотра фильмов в кинотеатрах

Гильермо дель Торо порассуждал о важности просмотра фильмов в кинотеатрах
Комментарии

Известный режиссёр Гильермо дель Торо недавно порассуждал на тему того, как важно кино кино для человека и в чём прелесть смотреть фильмы на большом экране.

По словам постановщика, в этом и есть сила кино — когда на экране людям показывают демонстрацию других человеческих идей, и это прекрасно.

Не заблуждайтесь: сказки и истории ужасов — это притчи. Они говорят о вещах, которые мы не можем назвать… в этом сила кино. И я думаю, что прелесть просмотра здесь в том, что на большом экране демонстрируются грандиозные идеи. Людям, которые смотрят их на телефоне, требуется 38 тыс. таких мелочей, чтобы сформировать экран.

Ранее Гильермо выступал против ИИ в кино, поскольку считает его инструментом, не способным заменить людей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android