Вышел первый тизер-трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»
«Кинопоиск» опубликовал дебютный тизер-трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда». В ролике показали главных героев и персонажей, с которыми им предстоит столкнуться в своём новом и опасном приключении по собственному миру.
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».
По сюжету Горшок похищает Андрея Князева из реальности и вместе они защищают свой сказочный мир от волшебника Некроманта.
«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв.
