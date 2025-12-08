Звезда сериала Fallout Элла Пернелл рассказала, будет ли она играть в GTA 6
Актриса Элла Пернелл, известная по роли Люси в сериале Fallout, рассказала, планирует ли она играть в GTA 6, когда её релиз состоится.
Пернелл немного замешкалась, хотя и ответила положительно. Актрисе нравятся расслабляющие игры и те, в которых можно отдохнуть. К таким она относит и франшизу GTA.
Да, я думаю, что попробую. Знаете, я люблю расслабляющие игры и подумала, что GTA в общем и целом не такая уж и напряжённая игра.
А в качестве идеального примера расслабляющей игры Элла привела «Городских духов», в которых нужно играть за мальчика и много рисовать на стенах в городе. Это эксклюзивный тайтл PS4.
