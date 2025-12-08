Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юрий Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России

Юрий Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России
Комментарии

Актёр Юрий Колокольников в подкасте Александра Соколовского рассказал, по какой причине продолжает сниматься в российском кино при неплохой карьере за рубежом.

По словам артиста, ему ближе русскоязычная среда и работа в российских проектах, однако он комфортно себя чувствует на съёмках проектов любых стран, будь то США или Россия.

Моя культурная среда — русскоязычная, это фундамент, в котором я развиваюсь и продолжаю развиваться. Она мне, наверное, всё-таки ближе.

Важным различием кинопроизводства в Голливуде и России актёр отметил размер бюджета: в США он огромный, поэтому авторы картин могут позволить себе больше, однако тут также важен и талант, которого у российских кинодеятелей в достатке, отметил Юрий.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android