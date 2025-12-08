Юрий Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России

Актёр Юрий Колокольников в подкасте Александра Соколовского рассказал, по какой причине продолжает сниматься в российском кино при неплохой карьере за рубежом.

По словам артиста, ему ближе русскоязычная среда и работа в российских проектах, однако он комфортно себя чувствует на съёмках проектов любых стран, будь то США или Россия.

Моя культурная среда — русскоязычная, это фундамент, в котором я развиваюсь и продолжаю развиваться. Она мне, наверное, всё-таки ближе.

Важным различием кинопроизводства в Голливуде и России актёр отметил размер бюджета: в США он огромный, поэтому авторы картин могут позволить себе больше, однако тут также важен и талант, которого у российских кинодеятелей в достатке, отметил Юрий.