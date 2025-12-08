В российском мессенджере Max обнаружили множество сбоев

Жители России массово пожаловались на проблемную работу отечественного мессенджера Max. Больше всего жалоб появилось около 11:00 мск, но потом они продолжили поступать и к 12 часам дня.

По словам пользователей, у них не открывается приложение, не открывается личный кабинет или вовсе не получается войти в систему. А в случае, если зайти в учётную запись всё же удалось, жалобы поступают на невозможность отправить сообщение или совершить звонок.

Причины падения серверов неизвестны. На данный момент представители мессенджера информацию о проблемах с приложением официально никак не прокомментировали.