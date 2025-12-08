Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В российском мессенджере Max обнаружили множество сбоев

В российском мессенджере Max обнаружили множество сбоев
Комментарии

Жители России массово пожаловались на проблемную работу отечественного мессенджера Max. Больше всего жалоб появилось около 11:00 мск, но потом они продолжили поступать и к 12 часам дня.

По словам пользователей, у них не открывается приложение, не открывается личный кабинет или вовсе не получается войти в систему. А в случае, если зайти в учётную запись всё же удалось, жалобы поступают на невозможность отправить сообщение или совершить звонок.

Причины падения серверов неизвестны. На данный момент представители мессенджера информацию о проблемах с приложением официально никак не прокомментировали.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android