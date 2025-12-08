Вышел тизер фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком — премьера 1 января 2027 года

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный тизер фильма «Хоттабыч». Сказка с Фёдором Бондарчуком выйдет в кинотеатрах России 1 января 2027 года.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Лента расскажет историю мальчика Вольки, который случайно освобождает джинна. Мифическое создание мечтает вновь стать человеком и освободить свою дочь — для этого герои объединяются и готовятся к поединку с могущественным колдуном из прошлого.

Главные роли в фильме сыграли Фёдор Бондарчук («Сто лет тому вперёд»), Марк Григорьев («Герой 115»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Никита Власов («Комбинация»).