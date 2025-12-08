Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком — премьера 1 января 2027 года

Вышел тизер фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком — премьера 1 января 2027 года
Комментарии

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный тизер фильма «Хоттабыч». Сказка с Фёдором Бондарчуком выйдет в кинотеатрах России 1 января 2027 года.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Лента расскажет историю мальчика Вольки, который случайно освобождает джинна. Мифическое создание мечтает вновь стать человеком и освободить свою дочь — для этого герои объединяются и готовятся к поединку с могущественным колдуном из прошлого.

Главные роли в фильме сыграли Фёдор Бондарчук («Сто лет тому вперёд»), Марк Григорьев («Герой 115»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Никита Власов («Комбинация»).

Материалы по теме
Обзор «Пяти ночей с Фредди 2»
Обзор «Пяти ночей с Фредди 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android