«Иллюзия обмана 3» вошла в топ-5 самых кассовых фильмов 2025 года в России

«Иллюзия обмана 3» вошла в топ-5 самых кассовых фильмов 2025 года в России
Комментарии

8 декабря сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 1,563 млрд рублей. На достижение этой отметки ленте потребовалось чуть меньше месяца — премьера состоялась 13 ноября. Боевик от студии Lionsgate постепенно завершает своё выступление в российском прокате.

Сейчас «Иллюзия обмана 3» занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года в России. Лента вплотную подобралась к комедии «Батя 2: Дед» и уже обошла военную драму «Август».

Фото: ЕАИС

Самые кассовые фильмы 2025 года в прокате России

  1. «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — 3,3 млрд рублей.
  2. «Финист: Первый богатырь» — 2,7 млрд рублей.
  3. «Пророк: История Александра Пушкина» — 1,6 млрд рублей.
  4. «Батя 2: Дед» — 1,59 млрд рублей.
  5. «Иллюзия обмана 3» — 1,56 млрд рублей.
  6. «Август» — 1,55 млрд рублей.
  7. «Горыныч» — 1,52 млрд рублей.

Третья часть знаменитой серии продолжает историю «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

