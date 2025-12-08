Скидки
Джеймс Кэмерон раскрыл главную тему фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон дал небольшое интервью изданию AP Entertainment. В нём постановщик «Аватара» раскрыл одну из главных мыслей третьей части серии.

Кэмерон заявил, что заложил в «Пламя и пепел» мысль о цикличности насилия — как оно поражает целые поколения на годы вперёд. По словам режиссёра, эта тема актуальна и в современном мире, где конфликты затухают и вспыхивают вновь и вновь.

Горе, потеря, травма подпитывают огонь ненависти, и он бесконечно повторяется. Мы видим это по всему миру — так много вещей, которые переходят из поколения в поколение, распространяются со временем. «Эти ребята причинили нам боль, поэтому мы должны дать отпор».

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» состоится 19 декабря. До России лента неофициально доберётся 25-го числа. Картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в ленте сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

