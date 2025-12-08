Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Манюня: Детство Ба (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры, о чём

Сериал «Манюня: Детство Ба» стартует 27 декабря — трейлер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный трейлер сериала «Манюня: Детство Ба». Премьера шоу по мотивам знаменитой франшизы состоится уже 27 декабря. В первый сезон войдёт 20 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал выступит спин-оффом знаменитой франшизы «Манюня». Шоу расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — зрители знают её как просто Ба.

Главные роли в «Детстве Ба» сыграли Алина Хадарцева, Марина Овсепян и Вова Арутюнян. Режиссёром выступил Арман Марутян — автор фильмов и сериала по «Манюне».

Материалы по теме
Обзор аниме «Магическая битва: Казнь»: готовимся к третьему сезону
Обзор аниме «Магическая битва: Казнь»: готовимся к третьему сезону
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android