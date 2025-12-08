«Зверополис 2» вошёл в топ-4 кассовых фильмов 2025 года за 12 дней проката

8 декабря сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 915 млн. Картина студии Disney всего за 12 дней вплотную приблизилась к миллиардным сборам, лидируя в большинстве стран мира и став большим хитом в Китае.

Сейчас мультфильм занимает четвёртую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года. В ближайшие выходные лента, скорее всего, займёт второе место в общем топе.

Самые кассовые фильмы 2025 года

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд. «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд. «Minecraft в кино» — $ 957 млн. «Зверополис 2» — $ 915 млн. «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 740 млн. «Как приручить дракона» — $ 635 млн. «Формула-1» — $ 626 млн. «Супермен» — $ 615 млн. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн.

Сюжет «Зверополиса 2» вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.