Фильм Август (2025) — где смотреть онлайн, когда выйдет в сети, сюжет, сборы

Военная драма «Август» выйдет в онлайне 15 декабря
Комментарии

Кинокомпания «Централ Партнершип» раскрыла цифровую дату премьеры фильма «Август». Военную драму можно будет посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах уже 15 декабря — лента выйдет в Okko, «Кинопоиске», «Иви», Kion и Wink.

Таким образом, «Август» доберётся до стримингов спустя два с половиной месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок лента заработала более 1,5 млрд рублей и стала одним из самых кассовых фильмов 2025 года в России.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).

