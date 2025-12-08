Скидки
«Вы не готовы»: Энтони Старр — о финальном сезоне «Пацанов»

«Вы не готовы»: Энтони Старр — о финальном сезоне «Пацанов»
Австралийский актёр Энтони Старр поделился новыми деталями пятого сезона «Пацанов». Исполнитель роли Хоумлендера намекнул, что зрителей ждут по-настоящему эпичные события.

Старр не стал вдаваться в детали, но заявил, что к событиям не будут готовы ни зрители, ни сами актёры.

Вы ещё не готовы. И мы тоже. Но скоро… мы будем готовы. А тогда вы не будете готовы, а мы будем…

Пятый сезон «Пацанов» станет заключительным и стартует 8 апреля 2026 года. Премьера начнётся с двух эпизодов, после чего новые серии будут выходить еженедельно. Большой финал пройдёт 20 мая 2026 года. Создатель сериала ранее подтвердил, что финальный сезон будет наиболее «масштабным и драматичным» за всю историю проекта.

