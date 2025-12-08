Скидки
Эван Колл напишет музыку и для второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Эван Колл напишет музыку и для второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Комментарии

Киностудия Toho представила новый тизер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Вместе с ним авторы рассказали, что композитором продолжения вновь выступит Эван Колл — он уже писал музыку для первого сезона шоу. Премьера второго сезона аниме состоится 16 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Toho. Права на видео принадлежат Toho.

Эван Колл известен по своей работе над многими аниме-проектами. Среди них «Её заветное желание», «Вайолет Эвергарден» и другие популярные японские мультсериалы. Он же напишет и новую музыку для второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен».

Второй сезон «Фрирен» продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Первый сезон стартовал осенью 2023 года и завершился весной 2024-го. Японское шоу уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».

«Провожающая в последний путь Фрирен» — лучшее аниме сезона: его стоит смотреть всем
