Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 и «Игра в кальмара» — «ВКонтакте» подвела итоги 2025 года

Battlefield 6 и «Игра в кальмара» — «ВКонтакте» подвела итоги 2025 года
Комментарии

«ВКонтакте» совместно с аналитической компанией Brand Analytics подвела итоги уходящего 2025 года.

В исследовании учтены публичные упоминания с 1 января по 15 ноября, обработано 31,5 млрд постов, комментариев, фото, аудио- и видеоматериалов.

Исследование охватывает российские и зарубежные медиапродукты, а также персон. Лидером в категории видеоигр стала Battlefield 6. В российском кинематографе чаще всего упоминали историческую драму «Пророк. История Александра Пушкина», а среди зарубежных фильмов — «Супермен» Джеймса Ганна. В топ также попали актёры Юра Борисов и Александр Петров, а также Леди Гага и Том Круз.

Итоги 2025 года от «ВКонтакте»

  • Самые обсуждаемые игры — Battlefield 6, MiSide, Clair Obscur: Expedition 33.
  • Самые обсуждаемые российские фильмы — «Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Алиса в Стране чудес».
  • Самые обсуждаемые зарубежные фильмы — «Супермен», «Дракула», «Белоснежка».
  • Самые обсуждаемые российские сериалы — «Лихие», «Преступление и наказание», «Ландыши».
  • Самые обсуждаемые зарубежные сериалы — «Игра в кальмара», «Ведьмак», «Сердцебиение».
  • Самые обсуждаемые российские актёры — Юра Борисов, Сергей Безруков, Александр Петров.
  • Самые обсуждаемые зарубежные актёры — Леди Гага, Том Круз, Брэд Питт.
  • Самое обсуждаемое аниме — «Поднятие уровня в одиночку», «Дьявол может плакать», «Монолог фармацевта».
  • Самые обсуждаемые российские персоны — MACAN, Филипп Киркоров, Егор Крид.
  • Самые обсуждаемые зарубежные персоны — Шакира, Drake, Билли Айлиш.
Материалы по теме
Clair Obscur: Expedition 33 — лучшая игра 2025 года в рейтинге TIME
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android