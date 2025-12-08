Battlefield 6 и «Игра в кальмара» — «ВКонтакте» подвела итоги 2025 года

«ВКонтакте» совместно с аналитической компанией Brand Analytics подвела итоги уходящего 2025 года.

В исследовании учтены публичные упоминания с 1 января по 15 ноября, обработано 31,5 млрд постов, комментариев, фото, аудио- и видеоматериалов.

Исследование охватывает российские и зарубежные медиапродукты, а также персон. Лидером в категории видеоигр стала Battlefield 6. В российском кинематографе чаще всего упоминали историческую драму «Пророк. История Александра Пушкина», а среди зарубежных фильмов — «Супермен» Джеймса Ганна. В топ также попали актёры Юра Борисов и Александр Петров, а также Леди Гага и Том Круз.

Итоги 2025 года от «ВКонтакте»

Самые обсуждаемые игры — Battlefield 6, MiSide, Clair Obscur: Expedition 33.

— Battlefield 6, MiSide, Clair Obscur: Expedition 33. Самые обсуждаемые российские фильмы — «Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Алиса в Стране чудес».

— «Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Алиса в Стране чудес». Самые обсуждаемые зарубежные фильмы — «Супермен», «Дракула», «Белоснежка».

— «Супермен», «Дракула», «Белоснежка». Самые обсуждаемые российские сериалы — «Лихие», «Преступление и наказание», «Ландыши».

— «Лихие», «Преступление и наказание», «Ландыши». Самые обсуждаемые зарубежные сериалы — «Игра в кальмара», «Ведьмак», «Сердцебиение».

— «Игра в кальмара», «Ведьмак», «Сердцебиение». Самые обсуждаемые российские актёры — Юра Борисов, Сергей Безруков, Александр Петров.

— Юра Борисов, Сергей Безруков, Александр Петров. Самые обсуждаемые зарубежные актёры — Леди Гага, Том Круз, Брэд Питт.

— Леди Гага, Том Круз, Брэд Питт. Самое обсуждаемое аниме — «Поднятие уровня в одиночку», «Дьявол может плакать», «Монолог фармацевта».

— «Поднятие уровня в одиночку», «Дьявол может плакать», «Монолог фармацевта». Самые обсуждаемые российские персоны — MACAN, Филипп Киркоров, Егор Крид.

— MACAN, Филипп Киркоров, Егор Крид. Самые обсуждаемые зарубежные персоны — Шакира, Drake, Билли Айлиш.