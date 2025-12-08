Вышел трейлер восьмого эпизода «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — финал 15 декабря

Компания HBO представила трейлер восьмого эпизода сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Серия выйдет уже 15 декабря и завершит историю шоу-приквела.

Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполняют Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.