Авторы «Зайчика» переделают финал игры после волны критики

Комментарии

Студия Saikono официально ответила на критику игроков в связи с финальной частью своей игры «Зайчик». В открытом письме разработчики признали, что завершение проекта не соответствует ожиданиям аудитории и собственным стандартам качества. Команда поблагодарила сообщество за подробные отзывы и заверила, что все замечания находятся в работе.

Разработчики сообщили, что уже приступили к исправлению графических недочётов и логических несоответствий в сюжете финала. Для сбора конструктивной обратной связи создана специальная тема во «ВКонтакте», а также открыт email-адрес для предложений. От игроков просят указывать конкретные примеры проблем и возможные пути их решения.

Сейчас мы сфокусированы на анализе проблем финала. Составляем список ключевых претензий на основе ваших конструктивных отзывов из всех соцсетей, рецензий и обсуждений. Мы уже работаем над правками графики, логическими несоответствиями в сюжете финалов.

На момент публикации у «Зайчика» в Steam более четырёх тысяч обзоров, из которых менее 50% положительных. Ранее игра получила внимание благодаря уникальной атмосфере и нарративу, однако релиз финала в ноябре 2025 года вызвал волну негатива в сообществе.

