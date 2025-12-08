Скидки
Path of Exile 2 может выйти без всех 12 запланированных классов

Геймдиректор Grinding Gear Games Джонатан Роджерс заявил, что студия, вероятно, не успеет включить все 12 запланированных классов в релизную версию Path of Exile 2. Несмотря на изначальные планы выпустить полный набор классов сразу после раннего доступа, приоритеты разработчиков сместились в сторону реализации новых видов оружия и базовых механик.

Восьмой по счёту класс, друид, поступит в игру уже 12 декабря 2025 года. Роджерс подчеркнул, что каждый класс, доступный на момент официального релиза, получит собственные пути Восхождения, что остаётся неизменным элементом дизайна серии.

В идеале я бы хотел выпустить все классы к моменту релиза, но сейчас я начинаю подозревать, что мы, вероятно, не справимся.

Полноценный релиз Path of Exile 2 изначально планировался на март 2026 года, однако Роджерс недавно выразил сомнения в соблюдении этих сроков. Ранний доступ к игре начался в октябре 2025 года с семью классами, включая мародёра, рейнджера и ведьму.

