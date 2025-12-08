Скидки
Слух: Puppey станет тренером состава PARIVISION по Dota 2

Тренером состава PARIVISION по Dota 2 может стать Клемент Puppey Иванов. Об этом сообщила журналистка Cybersport.ru Ульяна uluskins Подшивалова.

Сейчас Иванов числится игроком Team Secret, однако ростер не провёл ни одного официального матча после отборочных на The International 2025.

Если слух подтвердится, то Puppey займёт место Филипе Astini Астини, который покинул команду 3 декабря.

Потенциальный состав PARIVISION по Dota 2:

  • Алан Satanic Галлямов;
  • Владимир No[o]ne Миненко;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Андрей Dukalis Куропаткин;
  • Клемент Puppey Иванов.

На момент публикации информация официально не подтвердилась. Дебют обновлённого состава может состояться на DreamLeague Season 27.

