Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2026

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2026
Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала номинантов на премию «Золотой глобус» — 2025. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоится уже 11 января 2026 года.

Больше всего номинацией получил фильм «Битва за битвой» — лента с Леонардо Ди Каприо претендует сразу на восемь наград будущей выставки. Далее идут «Сентиментальная ценность», хоррор «Грешники» и «Гамнет» про Уильяма Шекспира.

Лучший фильм (драма)

  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

  • «Голубая луна»
  • «Бугония»
  • «Марти великолепный»
  • «Метод исключения»
  • «Битва за битвой»
  • «Новая волна»
«Метод исключения»

Фото: Neon

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Простая случайность»
  • «Метод исключения»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Голос Хинд Раджаб»

Лучший сериал (драма)

  • «Разделение» (второй сезон)
  • «Белый лотос» (третий сезон)
  • «Больница Питт»
  • «Дипломатка» (третий сезон)
  • «Из многих»
  • «Медленные лошади» (пятый сезон)
«Больница Питт»

Фото: HBO

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

  • «Начальная школа «Эбботт» (пятый сезон)
  • «Медведь» (четвёртый сезон)
  • «Хитрости» (четвёртый сезон)
  • «Никто этого не хочет» (второй сезон)
  • «Убийства в одном здании» (пятый сезон)
  • «Киностудия»

Лучший мини-сериал

  • «Переходные возраст»
  • «Во всём виновата она»
  • «Умираю, как хочу секса»
  • «Чёрное зеркало»
  • «Чудовище внутри меня»
  • «Девушка моего сына»

Лучший сценарий в фильме

  • «Гамнет»
  • «Простая случайность»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
«Грешники»

Фото: WB

Лучший мультфильм

  • «Арко»
  • «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»
  • «Элио»
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис 2».

Лучший актёр (драма)

  • Джоэл Эджертон — «Сны поездов»
  • Оскар Айзек — «Франкенштейн»
  • Дуэйн Джонсон — «Крушитель»
  • Майкл Б. Джордан — «Грешники»
  • Вагнер Мура — «Секретный агент»
  • Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»

Лучший актёр второго плана в фильме

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Джейкоб Элорди  — «Франкенштейн»
  • Пол Мескаль — «Гамнет»
  • Адам Сэндлер — «Джей Келли»
  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
«Гамнет»

Фото: Focus Features

Лучший актёр (мюзикл или комедия)

  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
  • Джордж Клуни — «Джей Келли»
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
  • Итан Хоук — «Голубая луна»
  • Ли Бён-хон, «Метод исключения»
  • Джесси Племонс — «Бугония»

Лучшая актриса в фильме (драма)

  • Джесси Бакли — «Гамнет»
  • Дженнифер Лоуренс — «Умри, моя любовь»
  • Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
  • Джулия Робертс — «После охоты»
  • Тесса Томпсон — «Гедда»
  • Ева Виктор — «Прости, детка»

Лучшая актриса второго плана в фильме

  • Эмили Блант — «Крушитель»
  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»
  • Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
  • Эми Мэдиган — «Оружия»
  • Тейана Тейлор — «Битва за битвой»
«Злая: Часть 2»

Фото: Universal

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

  • Роуз Бирн  — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Синтия Эриво — «Злая: Часть 2»
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
  • Чейз Инфинити — «Битва за битвой»
  • Аманда Сайфред — «Завещание Анны Ли»
  • Эмма Стоун — «Бугония»

Лучший актёр в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун («Рай»)
  • Диего Луна («Андор»)
  • Гари Олдман («Медленные лошади»)
  • Марк Руффало («Задание»)
  • Адам Скотт («Разделение»)
  • Ноа Уайли («Больница Питт»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс — «Мэтлок»
  • Бритт Лауэр — «Разделение»
  • Хелен Миррен, «Гангстерленд»
  • Белла Рамси — «Одни из нас»
  • Кери Рассел — «Дипломатка»
  • Рэй Сихорн — «Из многих»
«Из многих»

Фото: Apple

Лучший режиссёр

  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Райан Куглер — «Грешники»
  • Гильермо дель Торо — «Франкенштейн»
  • Джафар Панахи — «Простая случайность»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Хлоя Чжао — «Гамнет»

Лучший саундтрек в фильме

  • Александр Деспла — «Франкенштейн»
  • Людвиг Горанссон — «Грешники»
  • Джонни Гринвуд — «Битва за битвой»
  • Кандин Рай — «Сират»
  • Макс Рихтер — «Гамнет»
  • Ханс Циммер — «Формула-1»

«Кинематографические достижения и кассовые сборы»

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Формула-1»
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  • «Грешники»
  • «Оружия»
  • «Злая: Часть 2»
  • «Зверополис 2»
