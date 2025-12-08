Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2026

Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала номинантов на премию «Золотой глобус» — 2025. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоится уже 11 января 2026 года.

Больше всего номинацией получил фильм «Битва за битвой» — лента с Леонардо Ди Каприо претендует сразу на восемь наград будущей выставки. Далее идут «Сентиментальная ценность», хоррор «Грешники» и «Гамнет» про Уильяма Шекспира.

Лучший фильм (драма)

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Простая случайность»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

«Голубая луна»

«Бугония»

«Марти великолепный»

«Метод исключения»

«Битва за битвой»

«Новая волна»

«Метод исключения» Фото: Neon

Лучший фильм на иностранном языке

«Простая случайность»

«Метод исключения»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Сират»

«Голос Хинд Раджаб»

Лучший сериал (драма)

«Разделение» (второй сезон)

«Белый лотос» (третий сезон)

«Больница Питт»

«Дипломатка» (третий сезон)

«Из многих»

«Медленные лошади» (пятый сезон)

«Больница Питт» Фото: HBO

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

«Начальная школа «Эбботт» (пятый сезон)

«Медведь» (четвёртый сезон)

«Хитрости» (четвёртый сезон)

«Никто этого не хочет» (второй сезон)

«Убийства в одном здании» (пятый сезон)

«Киностудия»

Лучший мини-сериал

«Переходные возраст»

«Во всём виновата она»

«Умираю, как хочу секса»

«Чёрное зеркало»

«Чудовище внутри меня»

«Девушка моего сына»

Лучший сценарий в фильме

«Гамнет»

«Простая случайность»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

«Грешники» Фото: WB

Лучший мультфильм

«Арко»

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»

«Элио»

«Кей-поп-охотницы на демонов»

«Маленькая Амели»

«Зверополис 2».

Лучший актёр (драма)

Джоэл Эджертон — «Сны поездов»

Оскар Айзек — «Франкенштейн»

Дуэйн Джонсон — «Крушитель»

Майкл Б. Джордан — «Грешники»

Вагнер Мура — «Секретный агент»

Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»

Лучший актёр второго плана в фильме

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Пол Мескаль — «Гамнет»

Адам Сэндлер — «Джей Келли»

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

«Гамнет» Фото: Focus Features

Лучший актёр (мюзикл или комедия)

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»

Джордж Клуни — «Джей Келли»

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»

Итан Хоук — «Голубая луна»

Ли Бён-хон, «Метод исключения»

Джесси Племонс — «Бугония»

Лучшая актриса в фильме (драма)

Джесси Бакли — «Гамнет»

Дженнифер Лоуренс — «Умри, моя любовь»

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»

Джулия Робертс — «После охоты»

Тесса Томпсон — «Гедда»

Ева Виктор — «Прости, детка»

Лучшая актриса второго плана в фильме

Эмили Блант — «Крушитель»

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»

Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»

Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»

Эми Мэдиган — «Оружия»

Тейана Тейлор — «Битва за битвой»

«Злая: Часть 2» Фото: Universal

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Синтия Эриво — «Злая: Часть 2»

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»

Чейз Инфинити — «Битва за битвой»

Аманда Сайфред — «Завещание Анны Ли»

Эмма Стоун — «Бугония»

Лучший актёр в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун («Рай»)

Диего Луна («Андор»)

Гари Олдман («Медленные лошади»)

Марк Руффало («Задание»)

Адам Скотт («Разделение»)

Ноа Уайли («Больница Питт»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

Кэти Бейтс — «Мэтлок»

Бритт Лауэр — «Разделение»

Хелен Миррен, «Гангстерленд»

Белла Рамси — «Одни из нас»

Кери Рассел — «Дипломатка»

Рэй Сихорн — «Из многих»

«Из многих» Фото: Apple

Лучший режиссёр

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»

Райан Куглер — «Грешники»

Гильермо дель Торо — «Франкенштейн»

Джафар Панахи — «Простая случайность»

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Хлоя Чжао — «Гамнет»

Лучший саундтрек в фильме

Александр Деспла — «Франкенштейн»

Людвиг Горанссон — «Грешники»

Джонни Гринвуд — «Битва за битвой»

Кандин Рай — «Сират»

Макс Рихтер — «Гамнет»

Ханс Циммер — «Формула-1»

«Кинематографические достижения и кассовые сборы»