Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» — 2026
Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала номинантов на премию «Золотой глобус» — 2025. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоится уже 11 января 2026 года.
Больше всего номинацией получил фильм «Битва за битвой» — лента с Леонардо Ди Каприо претендует сразу на восемь наград будущей выставки. Далее идут «Сентиментальная ценность», хоррор «Грешники» и «Гамнет» про Уильяма Шекспира.
Лучший фильм (драма)
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
- «Голубая луна»
- «Бугония»
- «Марти великолепный»
- «Метод исключения»
- «Битва за битвой»
- «Новая волна»
«Метод исключения»
Фото: Neon
Лучший фильм на иностранном языке
- «Простая случайность»
- «Метод исключения»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
Лучший сериал (драма)
- «Разделение» (второй сезон)
- «Белый лотос» (третий сезон)
- «Больница Питт»
- «Дипломатка» (третий сезон)
- «Из многих»
- «Медленные лошади» (пятый сезон)
«Больница Питт»
Фото: HBO
Лучший сериал (мюзикл/комедия)
- «Начальная школа «Эбботт» (пятый сезон)
- «Медведь» (четвёртый сезон)
- «Хитрости» (четвёртый сезон)
- «Никто этого не хочет» (второй сезон)
- «Убийства в одном здании» (пятый сезон)
- «Киностудия»
Лучший мини-сериал
- «Переходные возраст»
- «Во всём виновата она»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Чёрное зеркало»
- «Чудовище внутри меня»
- «Девушка моего сына»
Лучший сценарий в фильме
- «Гамнет»
- «Простая случайность»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
«Грешники»
Фото: WB
Лучший мультфильм
- «Арко»
- «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»
- «Элио»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2».
Лучший актёр (драма)
- Джоэл Эджертон — «Сны поездов»
- Оскар Айзек — «Франкенштейн»
- Дуэйн Джонсон — «Крушитель»
- Майкл Б. Джордан — «Грешники»
- Вагнер Мура — «Секретный агент»
- Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»
Лучший актёр второго плана в фильме
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Пол Мескаль — «Гамнет»
- Адам Сэндлер — «Джей Келли»
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
«Гамнет»
Фото: Focus Features
Лучший актёр (мюзикл или комедия)
- Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
- Джордж Клуни — «Джей Келли»
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
- Итан Хоук — «Голубая луна»
- Ли Бён-хон, «Метод исключения»
- Джесси Племонс — «Бугония»
Лучшая актриса в фильме (драма)
- Джесси Бакли — «Гамнет»
- Дженнифер Лоуренс — «Умри, моя любовь»
- Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
- Джулия Робертс — «После охоты»
- Тесса Томпсон — «Гедда»
- Ева Виктор — «Прости, детка»
Лучшая актриса второго плана в фильме
- Эмили Блант — «Крушитель»
- Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
- Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»
- Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
- Эми Мэдиган — «Оружия»
- Тейана Тейлор — «Битва за битвой»
«Злая: Часть 2»
Фото: Universal
Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Синтия Эриво — «Злая: Часть 2»
- Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
- Чейз Инфинити — «Битва за битвой»
- Аманда Сайфред — «Завещание Анны Ли»
- Эмма Стоун — «Бугония»
Лучший актёр в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун («Рай»)
- Диего Луна («Андор»)
- Гари Олдман («Медленные лошади»)
- Марк Руффало («Задание»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Ноа Уайли («Больница Питт»)
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэти Бейтс — «Мэтлок»
- Бритт Лауэр — «Разделение»
- Хелен Миррен, «Гангстерленд»
- Белла Рамси — «Одни из нас»
- Кери Рассел — «Дипломатка»
- Рэй Сихорн — «Из многих»
«Из многих»
Фото: Apple
Лучший режиссёр
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
- Райан Куглер — «Грешники»
- Гильермо дель Торо — «Франкенштейн»
- Джафар Панахи — «Простая случайность»
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Хлоя Чжао — «Гамнет»
Лучший саундтрек в фильме
- Александр Деспла — «Франкенштейн»
- Людвиг Горанссон — «Грешники»
- Джонни Гринвуд — «Битва за битвой»
- Кандин Рай — «Сират»
- Макс Рихтер — «Гамнет»
- Ханс Циммер — «Формула-1»
«Кинематографические достижения и кассовые сборы»
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Формула-1»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- «Грешники»
- «Оружия»
- «Злая: Часть 2»
- «Зверополис 2»
