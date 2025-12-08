«Я против ненависти и раскола»: Сидни Суини — о скандале с рекламой American Eagle

Американская актриса Сидни Суини в интервью журналу People впервые публично прокомментировала скандал, вызванный рекламной кампанией American Eagle в начале 2025 года.

Слоган акции «У Сидни Суини отличные джинсы» содержал игру слов с фразой «отличные гены» (great genes), что вызвало волну критики в соцсетях. Многие усмотрели в рекламе прославление белой внешности и худощавого телосложения.

Суини заявила, что была удивлена реакцией, и подчеркнула: она участвовала в кампании исключительно из-за личной симпатии к бренду.

Я не поддерживаю те взгляды, которые некоторые люди связали с этой кампанией. Многие приписали мне мотивы и ярлыки, которые просто не соответствуют действительности. Любой, кто меня знает, понимает, что я всегда стараюсь объединять людей. Я против ненависти и раскола. Раньше я никогда не отвечала ни на негативные, ни на позитивные публикации о себе, но недавно поняла: моё молчание по этому вопросу только углубило раскол, а не устранило его.

В интервью GQ месяцем ранее актриса объяснила, что даже в период обсуждения не собиралась публиковать официальное заявление.