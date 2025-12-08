«Нам не нравится играть друг против друга»: huNter — о матче с NiKo на мэйджоре

Капитан G2 Esports Неманья huNter- Ковач прокомментировал вылет своей команды со StarLadder Budapest Major — 2025 после поражения от Team Falcons и в интервью HLTV рассказал о личных отношениях с братом — Николой NiKo Ковачем, выступающим за Team Falcons.

HuNter- подчеркнул, что их отношения с NiKo всегда были основаны на взаимной поддержке, ещё до начала карьеры в Counter-Strike. Он отметил, что, несмотря на соперничество на про-сцене, они продолжают оставаться близкими и уважают выбор друг друга.

С тех пор как мы были молоды, ещё до того, как начали играть в Counter-Strike, мы всегда были как братья, всегда заботились друг о друге. Мы никогда не были братьями, которые ссорятся, мы всегда старались быть добры друг к другу, и сегодня всё так же. Нам не нравится играть друг против друга, но мы знали, что это случится, когда он ушёл, и мы стараемся сосредоточиться на своих командах. Так уж сложились обстоятельства.

HuNter- также упомянул Илью m0NESY Осипова, который три года был его напарником по G2. По словам капитана, их дружба не пострадала после ухода игрока в Team Falcons.

Мы всё ещё очень хорошие друзья, нам нравится видеться, мы много общаемся, так что я от всей души желаю им удачи в плей-офф.

G2 потерпела поражения от FURIA и The MongolZ на предыдущих раундах групповой стадии, что, по признанию huNter-, стало главной причиной вылета.