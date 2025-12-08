Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Нам не нравится играть друг против друга»: huNter — о матче с NiKo на мэйджоре

«Нам не нравится играть друг против друга»: huNter — о матче с NiKo на мэйджоре
Комментарии

Капитан G2 Esports Неманья huNter- Ковач прокомментировал вылет своей команды со StarLadder Budapest Major — 2025 после поражения от Team Falcons и в интервью HLTV рассказал о личных отношениях с братом — Николой NiKo Ковачем, выступающим за Team Falcons.

HuNter- подчеркнул, что их отношения с NiKo всегда были основаны на взаимной поддержке, ещё до начала карьеры в Counter-Strike. Он отметил, что, несмотря на соперничество на про-сцене, они продолжают оставаться близкими и уважают выбор друг друга.

С тех пор как мы были молоды, ещё до того, как начали играть в Counter-Strike, мы всегда были как братья, всегда заботились друг о друге. Мы никогда не были братьями, которые ссорятся, мы всегда старались быть добры друг к другу, и сегодня всё так же. Нам не нравится играть друг против друга, но мы знали, что это случится, когда он ушёл, и мы стараемся сосредоточиться на своих командах. Так уж сложились обстоятельства.

HuNter- также упомянул Илью m0NESY Осипова, который три года был его напарником по G2. По словам капитана, их дружба не пострадала после ухода игрока в Team Falcons.

Мы всё ещё очень хорошие друзья, нам нравится видеться, мы много общаемся, так что я от всей души желаю им удачи в плей-офф.

G2 потерпела поражения от FURIA и The MongolZ на предыдущих раундах групповой стадии, что, по признанию huNter-, стало главной причиной вылета.

Материалы по теме
Последний билет в Будапешт: Team Falcons пробилась в плей-офф Major Budapest 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android