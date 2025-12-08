Paramount начала враждебное поглощение Warner Bros. Discovery после сделки с Netflix

Paramount начинает враждебное поглощение Warner Bros. Discovery — корпорация планирует предложить акционерам WBD примерно на $ 18 млрд больше наличных денег за сделку, нежели предлагает Netflix в рамках своего предложения.

По утечкам, Paramount готова предложить около $ 30 за акцию Warner Bros. Discovery, тогда как Netflix — $ 27,75 за акцию. Общая сумма сделки у Netflix насчитывает $ 82,7 млрд , тогда как Paramount теперь предлагает $ 108 млрд .

Однако Paramount хочет заполучить всю Warner Bros. Discovery, включая старое телевизионное и кабельное направление, которое Netflix не планировал покупать.