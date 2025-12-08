В России взлетели продажи видеокарт — рост до 800%

Осенью 2025 года на российском рынке видеокарт зафиксирован рекордный рост продаж. На маркетплейсе Wildberries & Russ реализация этих компонентов увеличилась на 124% по сравнению с летом и на 400% – относительно осени 2024 года. Особенно выделился Санкт-Петербург: рост оборота в категории видеокарт превысил 800% в годовом сопоставлении, а средний чек вырос на 21%.

В «М.Видео-Эльдорадо» продажи видеокарт осенью выросли на 20%, а за девять месяцев 2025 года — на 60% год к году. В «Холодильник.Ру» рост составил 25-30% по сравнению с летом и 40-50% – относительно осени прошлого года. Компании связывают динамику с нормализацией логистики, увеличением поставок и восстановлением предложения после дефицита 2022-2024 годов. На «Авито» продажи увеличились на 60% год к году, а спрос на отдельные модели NVIDIA GeForce вырос на 70%, в том числе из-за сезонного обновления ПК и распродаж.

По данным Fplus, средняя стоимость видеокарт в России за год выросла на 15-20%. Подорожание связано с глобальным дефицитом чипов памяти, вызванным бурным развитием ИИ и ростом спроса на компоненты со стороны дата-центров. В ответ часть потребителей переходит на более доступные решения — карты предыдущих поколений и бюджетные продукты китайских брендов.

После Нового года в рознице ожидается рост цен на десктопы и ноутбуки на 10%. В «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что спрос стимулируют не только гейминг и обновление ПК, но и профессиональное использование: всё больше пользователей работают с графикой, видео и ИИ-инструментами. Также влияет расширение линейки GeForce RTX 50-й серии.