«Я тронута»: Ариана Гранде — о номинации на «Золотой глобус» за фильм «Злая: Часть 2»

Американская актриса Ариана Гранде получила вторую подряд номинацию на премии «Золотой глобус — 2026» за роль Глинды в фильме «Злая: Часть 2».

В беседе с THR Гранде отметила, что повторное выдвижение за одну и ту же роль на крупной кинопремии оказалось «глубоко трогательным и неожиданным».

Это так же волнительно, как и в прошлом году, и немного ошеломляет. Не ожидаешь, что подобное произойдёт, тем более дважды за одну роль. Для меня это большая честь.

По словам актрисы, опыт прошлогоднего сезона наград помогает ей готовиться к текущему циклу мероприятий. Она отметила, что ценит возможность личного общения с коллегами по индустрии и вспоминает встречу с Кейт Уинслет в прошлом году как один из наиболее значимых эпизодов.

После завершения работы над «Злой: Часть 2» она рассматривает новые варианты занятости. Гранде сообщила, что открыта к театру и хотела бы вернуться на сцену, где начинала карьеру.

«Злая. Часть 2» рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе.