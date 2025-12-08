Скидки
«Кей-поп-охотницы на демонов» получили три номинации на «Золотой глобус» — это рекорд

Анимационный фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вошёл в число наиболее номинируемых мультфильмов в истории премии «Золотой глобус». Картина получила три номинации: «Лучший мультфильм», «Кинематографические достижения и кассовые сборы» и «Лучшая оригинальная песня».

Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоится уже 11 января 2026 года.

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. За 91 день после выхода лента набрала свыше 325 млн просмотров, что стало абсолютным рекордом для Netflix.

Онлайн-кинотеатр Netflix уже анонсировал продолжение мультфильма, которое выйдет лишь в 2029 году.

