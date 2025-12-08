Скидки
Для The Alters вышел крупный апдейт с фоторежимом и автосохранениями

Студия 11 bit studios выпустила бесплатное масштабное обновление для The Alters, включающее функции, запрошенные игроками. Среди ключевых нововведений — режим «Расслабление», позволяющий сосредоточиться на сюжете и исследовании без необходимости управлять элементами выживания.

Система сохранений была полностью переработана: теперь игроки могут сохранять прогресс при выходе из игры, а автосохранение срабатывает после диалогов с другими альтерами. В базе появился новый модуль — «Игровая комната», спроектированная Учёным на основе места, значимого для каждого Яна Дольского. В ней доступна карточная мини-игра, повышающая настроение альтерам и предлагающая передышку между основными задачами.

Обновление также включает новые скины скафандров, включая отсылки к Frostpunk, This War of Mine и оригинальным персонажам вроде Молли. Игроки теперь могут кастомизировать внешний вид каждого модуля базы. Режим фото позволяет настраивать ракурсы, освещение и композицию.

The Alters вышла в июне 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра представляет собой научно-фантастическую выживалку с элементами RPG и клонирования, где главный герой Ян Дольски создаёт альтернативные версии себя, чтобы выжить на опасной планете.

