Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2025

8 декабря на сайте The Game Awards 2025 открылся третий, финальный этап голосования в номинации «Голос игроков». В нём представлено пять игр, за которые можно проголосовать.

В первом этапе предлагалось выбирать из 30 проектов. В последний список вошли следующие игры:

Clair Obscur: Expedition 33;

Dispatch;

Genshin Impact;

Hollow Knight: Silksong;

Wuthering Waves.

Голосование будет открыто до 11 декабря. Победителя объявят на самой церемонии награждения The Game Awards 2025, которая пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.