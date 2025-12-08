Скидки
Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2025

Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2025
8 декабря на сайте The Game Awards 2025 открылся третий, финальный этап голосования в номинации «Голос игроков». В нём представлено пять игр, за которые можно проголосовать.

В первом этапе предлагалось выбирать из 30 проектов. В последний список вошли следующие игры:

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Dispatch;
  • Genshin Impact;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Wuthering Waves.

Голосование будет открыто до 11 декабря. Победителя объявят на самой церемонии награждения The Game Awards 2025, которая пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.

