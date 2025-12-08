Плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2 пройдёт на арене в Стокгольме

Организаторы ESL Pro League Season 23 сообщили, что плей-офф турнира примет арена в Стокгольме, Швеция. Это первый этап на арене за 6 лет проведения серии турниров — прошлый раз он был в Дании в 2019 году.

Мы рады снова провести ESL Pro League в этом формате, ведь в Counter-Strike лучше всего играть перед живой аудиторией, когда ставки высоки, а трофей нужно поднять над головой.

Онлайн-часть ESL Pro League Season 23 пройдёт с 27 февраля по 9 марта 2026 года — 8 лучших команд попадут в плей-офф, который пройдёт с 13 по 15 марта.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Кроме того, турнир будет учитываться в гонке ESL Grand Slam за шанс выиграть $ 1 млн.