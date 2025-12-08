Скидки
«Это только начало пути»: Слуцкий поддержал PARIVISION после вылета с мэйджора по CS 2

Футбольный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал выступление команды PARIVISION на StarLadder Budapest Major — 2025. Несмотря на вылет на 15-16-м месте, Слуцкий выразил поддержку игрокам и болельщикам, назвав их «огромными молодцами».

Ребят, вы огромные молодцы — и Дастан, и команда, и болельщики, поэтому желаю вам только двигаться вперёд, только огромные удачи. Было очень классно, Dastan, пообщаться с тобой. Уверен, то, что вы дошли до финальной стадии, — это только лишь начало пути. Всё у вас получится, вперёд, а болельщики всегда с вами.

PARIVISION завершила участие в мэйджоре 6 декабря, проиграв все три матча на третьей стадии — командам MOUZ, Natus Vincere и Team 3DMAX. За 15-16-е место коллектив заработал $ 20 тыс.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря — участники борются за титул и призовой фонд в $ 1,25 млн.

Комментарии
