Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен всё же не приедет на Comic Con Игромир в Москву

Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен всё же не приедет на Comic Con Игромир в Москву
Организаторы Comic Con Игромир сообщили, что Фамке Янссен из оригинальных «Людей Икс» не приедет на ивент из-за изменений в съёмочном графике.

Сегодня мы получили письмо от Фамке Янссен: она очень сожалеет и извиняется, но её съёмочный график изменился. Из-за этого у неё не получится прилететь на Comic Con Игромир. Со своей стороны мы сделали всё, чтобы изменить это и сделать приезд легендарной Джин Грей всё-таки возможным. Но всё напрасно, Фамке не сможет присутствовать на фестивале.

Гости, которые купили билеты специально для встречи с актрисой, смогут оформить возврат стоимости билетов без каких-либо штрафов и комиссий. Организаторы также покроют расходы людям, собиравшимся приехать в столицу РФ из других городов. Подать заявку можно до 12 декабря.

Comic Con Игромир пройдёт с 12 по 14 декабря в Москве. Одним из гостей шоу также станет Эсад Рибич, известный художник комиксов Marvel.

