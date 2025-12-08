Скидки
Распродажа спортивных игр Стим (Steam) декабрь 2025 — что купить, сколько продлится, скидки

В Steam стартовал Фестиваль спорта со скидками на сотни игр
8 декабря в Steam начался Фестиваль спорта. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на спортивную тематику с большими скидками.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале спорта в Steam

Распродажа спортивных игр в Steam продлится до 15 декабря 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

