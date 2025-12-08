Скидки
Paradox повысит цены на Europa Universalis 5, Hearts of Iron 4 и другие игры в России

Шведский издатель Paradox Interactive объявил об очередном повышении цен на свои видеоигры в некоторых странах с 16 января 2026 года. Компания скорректирует стоимость проектов во многих странах, но больше всего ситуация затронет Казахстан, Саудовскую Аравию, Индию, а также Латинскую Америку. В этих государствах цены вырастут примерно на 20%.

Игры студии также подорожают в России, на Украине и в странах СНГ, а также в Бразилии, во Вьетнаме и в Индонезии. В этих странах цены поднимут примерно на 10% — ситуация наверняка затронет новинки Europa Universalis 5, Victoria 3, Cities: Skylines 2, Age of Wonders 4, а также дополнения для игр студии.

По традиции в Paradox заявили, что изменения «призваны отразить меняющиеся рыночные условия и колебания валютного курса». Это уже третье повышение цен на игры издателя за последние годы.

