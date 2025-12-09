Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Пол Дано сыграет в психологическом триллере «Бункер»

Актёр Пол Дано сыграет в психологическом триллере «Бункер»
Комментарии

По данным Variety, актёр Пол Дано, известный в том числе по «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном в главной роли, получил одну из ведущих ролей в психологическом триллере «Бункер».

По сюжету влиятельный миллиардер заказывает архитектору спроектировать особый бункер для его семьи. В это же время мужчина сильно ссорится со своей женой и все его задумки оказываются под угрозой.

Дано сыграет вместе с мощным актёрским составом: Хавьером Бардемом, Пенелопой Крус, Стивеном Грэмом и Патриком Шварценеггером. Снял ленту Флориан Зеллер, режиссёр «Сына».

Съёмки картины уже идут, но когда именно её выпустят, не говорят.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android