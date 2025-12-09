Актёр Пол Дано сыграет в психологическом триллере «Бункер»
По данным Variety, актёр Пол Дано, известный в том числе по «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном в главной роли, получил одну из ведущих ролей в психологическом триллере «Бункер».
По сюжету влиятельный миллиардер заказывает архитектору спроектировать особый бункер для его семьи. В это же время мужчина сильно ссорится со своей женой и все его задумки оказываются под угрозой.
Дано сыграет вместе с мощным актёрским составом: Хавьером Бардемом, Пенелопой Крус, Стивеном Грэмом и Патриком Шварценеггером. Снял ленту Флориан Зеллер, режиссёр «Сына».
Съёмки картины уже идут, но когда именно её выпустят, не говорят.
