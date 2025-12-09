Скидки
Netflix анонсировал мультфильм о сёстрах Золушки

Netflix объявил о работе над анимационным фильмом Steps. Он посвящён злобным сводным сёстрам Золушки, которые в мультфильме окажутся не такими уж и злобными.

Появился и первый кадр мультфильма с одной из сводных сестёр Золушки.

Кадр анимационного фильма Steps

Фото: Netflix

Синопсис следующий

Думаете, вы знаете злых сводных сестёр Золушки? Подумайте ещё раз! Когда Лилит, которую все не понимают, обвиняют в том, что она украла волшебную палочку и сорвала королевский бал, она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку и оставляет королевство в руках одержимой принцем злой девчонки. Теперь Лилит должна объединиться с Золушкой, чтобы спасти королевство.

Премьера состоится в 2026 году. Точной даты пока что нет.

