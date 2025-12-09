Скидки
Появились первые кадры сериала Rooster от авторов «Клиники»

HBO опубликовал первые кадры сериала Rooster со Стивом Каррелом в главной роли. Шоураннерами и продюсерами шоу выступили создатели «Клиники» Билл Лоуренс и Мэтт Тарсес, поэтому по духу шоу будет больше комедийным.

Кадры Rooster

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Сюжет повествует о сложных отношениях писателя и его дочери. Несмотря на разные взгляды на жизнь и противоречия, они должны начать понимать друг друга.

В сериале также снялись Чарли Клайв, Джон К. Макгинли (звезда серила «Клиника»!), Даниэль Дедуайлер. Rooster стартует в марте 2026 года, всего будет 10 серий. Точную дату HBO пока не озвучил, но наверняка мы узнаем её чуть позже.

