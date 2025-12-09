Дуэйн Джонсон работает над реалити-шоу про жизнь женщин на Гавайях

По данным Deadline, актёр Дуэйн Джонсон начал работу над реалити-шоу про Гавайи. Над проектом трудится компания Seven Bucks Productions, возглавляемая Джонсоном и Дэни Гарсией.

Реалити будет посвящено жизни женщин на острове и их быту. В шоу Дуйэн хочет отразить разнообразие населения, которое наполняет Гавайи, и показать культуру через женщин.

Seven Bucks ранее выпускала сериалы без сценария, такие как соревновательное шоу «Игры титанов», которое транслировалось в течение двух сезонов на канале NBC, и документальные фильмы, включая «Борьбу с правосудием» и «Кто убил WCW?». Шоу выйдет в рамках соглашения Seven Bucks с 20th Television, но даты премьеры пока нет.