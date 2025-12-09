«Я бы оценил свою форму на 3 из 10»: Arteezy не исключил возвращения на про-сцену Dota 2

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Артур Arteezy Бабаев прокомментировал возможность своего возвращения на киберспортивную сцену. В ответ на вопрос о потенциальном создании новой команды он отметил, что не ведёт активных поисков, но не исключает попытки, если появится подходящая группа игроков.

Я бы не сказал, что активно ищу команду. Это неформальный процесс. Если появится подходящая группа игроков, я попробую. Но мне нравится моя жизнь сейчас.

Он добавил, что скучает по игре, сцене и соревнованиям, однако подчеркнул, что отсутствие возвращения не станет для него катастрофой. При этом он честно оценил текущий уровень своей игровой формы.

Честно, сейчас я бы оценил её на 3 балла из 10. Мне нужно много работать, но я снова начал тренироваться и вкладывать в игру больше усилий. Думаю, я всё ещё могу вернуться на высокий уровень, иначе я бы уже занялся чем-то другим. Форма низкая, но вернуться на уровень, когда я буду чувствовать себя конкурентоспособным, вполне возможно.

Бабаев ранее выступал за Evil Geniuses в 2019-2020 годах. Тогда команда заняла 5-6-е место на The International 2019 и 4-ю строчку на MDL Chengdu Major, а также вошла в топ-3 на MDL Disneyland Paris Major, The Chongqing Major, MDL Macau 2019, ESL One Birmingham 2019 и выигрывала квалификации в Америке.