Вышел трейлер шпионского сериала «Копенгагенский тест» с Симу Лю в главной роли
Онлайн-кинотеатр Peacock опубликовал трейлер сериала «Копенгагенский тест» со звездой фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. В ролике, помимо него, показали других персонажей, перестрелки и прочие события.
В шпионском шоу рассказывается о китайско-американском аналитике разведки в первом поколении Александре Хейле, который понимает, что его мозг был взломан и преступники получили доступ ко всему, что он видит и слышит. У него не остаётся выбора, кроме того, чтобы выяснить, кто стоит за этим.
Трейлер «Копенгагенского теста»
Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.
«Копенгагенский тест» стартует 27 декабря.
