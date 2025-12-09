Скидки
Вышел трейлер шпионского сериала «Копенгагенский тест» с Симу Лю в главной роли

Вышел трейлер шпионского сериала «Копенгагенский тест» с Симу Лю в главной роли
Онлайн-кинотеатр Peacock опубликовал трейлер сериала «Копенгагенский тест» со звездой фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. В ролике, помимо него, показали других персонажей, перестрелки и прочие события.

В шпионском шоу рассказывается о китайско-американском аналитике разведки в первом поколении Александре Хейле, который понимает, что его мозг был взломан и преступники получили доступ ко всему, что он видит и слышит. У него не остаётся выбора, кроме того, чтобы выяснить, кто стоит за этим.

Трейлер «Копенгагенского теста»

Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.

«Копенгагенский тест» стартует 27 декабря.

