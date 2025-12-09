Скидки
Леонардо Ди Каприо стал лучшим артистом 2025 года по версии TIME

Леонардо Ди Каприо стал лучшим артистом 2025 года по версии TIME
Журнал TIME назвал Леонардо Ди Каприо лучшим артистом 2025 года. Редакция издания поместила актёра на обложку свежего выпуска.

Обложка TIME с Ди Каприо

Фото: TIME

Ди Каприо, которому сейчас 51 год, построил карьеру, которой позавидовали бы многие его коллеги. Он работает с людьми, которым доверяет, и инвестирует в проекты, в которые верит. Мы не устаём смотреть на его лицо. Спустя более 30 лет карьеры зрители по-прежнему хотят его видеть, может быть, даже больше, чем когда-либо.

В этом году с Ди Каприо вышла лишь «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, однако этот фильм стал главным кинособытием и получил массу тёплых отзывов от критиков и зрителей.

