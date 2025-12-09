В Роскачестве призвали россиян не покупать восстановленные iPhone

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества призвали россиян не покупать восстановленные iPhone, несмотря на то что именно этот вид смартфонов наиболее популярен для приобретения.

По словам экспертов, зачастую в онлайн-магазинах восстановленные гаджеты собирают из деталей разных моделей. К примеру, камеру могут взять от одной модели iPhone, а дисплей уже от другой.

В Роскачестве рекомендуют подходить к покупке восстановленных устройств с осторожностью. Слишком низкая цена, на 50–70% ниже рыночной — серьёзный сигнал риска. Корректно восстановленные смартфоны, как правило, стоят всего на 20–30% дешевле новых. Это первое, на что стоит обратить внимание.

В случае если восстановленный гаджет оказался поддельным, покупатель имеет право предъявить продавцу требования, установленные ст. 18 Закона «О защите прав потребителей». Речь может идти о возврате денежных средств или иных предусмотренных законом вариантах.